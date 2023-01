Stiri pe aceeasi tema

- Jermaine Pennant, fost jucator la forțe din Premier League, precum Arsenal sau Liverpool, a intrat in faliment personal dupa ce a acumulat datorii de peste 1 milion de euro! The Sun scrie ca fostul fotbalist englez in varsta de 39 de ani datoreaza peste 1 milion la Fisc, banci, municipalitați și companii…

- Echipa engleza Manchester United a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, formatia Bournemouth, intr-un meci al etapei a 19-a din Premier League. Brighton s-a impus la Liverpool, cu Everton, scor 4-1, iar Arsenal a reusit doar un egal, pe teren propriu, cu Newcastle, scor 0-0, anunța news.ro.…

- Arsenal și Liverpool și-au respectat statutul de favorite și au obținut victorii importante, de Boxing Day, in etapa a 17-a din Premier League. Tot luni, Newcastle a urcat provizoriu pe locul al doilea, dupa ce a surclasat pe Leicester.

- A fost zi plina de derby-uri in Europa! Ziua a inceput cu confruntarea Chelsea – Arsenal 0-1. Spectacolul din Premier League a continuat cu Tottenham – Liverpool 1-2. In Italia, etapa a fost de-a dreptul nebuna: Roma – Lazio și Juventus – Inter s-au jucat in aceeasi zi. Toate rezultatele le gasiti in…

- Autoritatile din cadrul Aeroportului International ”Avram Iancu” Cluj-Napoca au gasit ascunse, intr-un bagaj de cala, 152 de cartuse de calibru 22 mm si 38 mm. Bagajul este al unui barbat din Cluj-Napoca, avand cetatenie, romana si americana, care se intorcea din Statele Unite.

- Jurgen Klopp (55 de ani), tehnicianul german al lui Liverpool, a declarat, la finalul partidei pierdute de „cormorani” in fața lui Arsenal, scor 2-3, ca este foarte dezamagit de prestația elevilor sai. Antrenorul formației din Merseyside crede ca vicecampioana Europei nu se va bate la titlul de campioana…

- Un youtuber a descoperit ca o vila abandonata in care a locuit Jermaine Pennant, fost jucator la Liverpool și Arsenal, a fost transformata de o banda de infractori intr-o „plantație” de marijuana. Fostul fotbalist englez Jermaine Pennant, acum in varsta de 39 de ani, este implicat intr-o ancheta a poliției.…

- Arsenal - Liverpool, derby-ul etapei a 10-a din campionatul Angliei, este programat, duminica, 9 octombrie, de la ora 18:30, pe „Emirates Stadium” din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.