Stiri pe aceeasi tema

- Un politician rus de rang inalt a publicat vineri o fotografie in care apare strangand in maini un baros care i-a fost trimis de seful grupului de mercenari Wagner, instrument adoptat ca simbol al razbunarii, de cand un baros similar a fost folosit pentru a ucide un dezertor din Wagner anul trecut,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca operatiunea militara din Ucraina (n.r.: așa cum numește Rusia invazia) are un avant pozitiv si ca spera ca soldatii sai vor obtine mai multe victorii, dupa ce Rusia a revendicat controlul asupra orasului minier de sare Soledar, din estul Ucrainei, transmite…

- ”Domnule vicepremier, avetii totul pregatit, dar nu si contracte. Va spun: sa punem capat acestei reuniuni”, declara el, potrivit unei traduceri a postului francez BFMTV. Furious shows his rage at failing war effort as he publicly humiliates hapless deputy PM for ‘fooling around’ and failing to procure…

- Mercenarii din cadrul grupului paramilitar rus Wagner, care lupta in zona Bahmut, in estul Ucrainei, unde revendica cucerirea localitatii vecine Soledar, constituie un sfert din fortele ruse, potrivit "spionajului occidental", scrie The Guardian. Angajati in Donbas de la inceputul Razboiului rus din…

- Orice propunere de pace pentru a pune capat razboiului din Ucraina trebuie sa accepte „noua realitate” a celor patru regiuni ocupate de Rusia, a declarat Kremlinul, citat de Sky News . Rusia a revendicat anexarea regiunilor Donețk, Lugansk, Herson și Zaporijia in 30 septembrie. Anexarea a avut loc…

- Jurnalistul bulgar Christo Grozev de la site-ul de investigații Bellingcat a distribuit o inregistrare video in care apar membri ai grupului de mercenari Wagner care ii spun șefului Statului Major al forțelor armate ruse Valeri Gerasimov ca nu este bun de nimic, afirmand despre el ca este un „nenorocit”,…

- NewsGuard a descoperit ca TikTok gazduiește sute de videoclipuri care promoveaza binecunoscutul grup de mercenari ruși Wagner cu imagini și muzica violenta. Aceste videoclipuri au fost vizionate de peste un miliard de ori. „M-am trezit in aceasta pivnița, unde mi-au spus ca voi fi judecat”, explica…

- Președintele rus este ironizat pe internet dupa declarațiile facute miercuri, Cea mai buna gluma a lui Putin la stand-up-ul de miercuri: „Singurul garant real al suveranitații și integritații statului #Ucrainei ar putea fi doar #Rusia, care a creat Ucraina de astazi”, a comentat Nexta, citandu-l pe…