Stiri pe aceeasi tema

- Grupul TeraPlast (TRP), cel mai mare producator roman de materiale de construcții, a incheiat un acord cu Brikston Construction Solutions pentru preluarea producției de folii din polietilena din Sighișoara. In aprilie, TeraPlast a primit aprobarea Consiliului Concurenței pentru achiziția producatorului…

- Facturile la gaze s-ar putea scumpi cu 80 la suta, avertizeaza specialistii. Potrivit acestora, cuplarea pretului din productia interna de gaze la pretul bursei de la Viena fara stabilirea unui mecanism clar de protectie a consumatorilor vulnerabili, expune Romania, in prag de sezon rece, la o crestere…

- Intre localitatile brasovene Apata si Cata se vor sapa cate doua tuneluri de cale ferata care le va aduce mai aproape una de alta cu 22 de kilometri pe ruta feroviara Brasov - Sighisoara

- Managerii romani sunt convinși ca in 2021 economia Romaniei va depași nivelul din 2019, iar companiile in care activeaza vor inregistra in acest an cifre de afaceri mai mari decat in 2019. Acestea sunt concluziile unui barometru de opinie realizat in randul managerilor din Romania de catre EXEC-EDU,…

- Gigantul american Oracle a cumparat Gloria Food, un start-up creat in Romania in 2013 dedicat unei nise care a explodat in pandemie: comenzile de mancare online de la restaurante, potrivit mediafax.ro. Gigantul american Oracle, una dintre cele mai mari companii de IT din lume, a finalizat…

- “Grupul TeraPlast, unul dintre cei mai mari producatori romani de materiale de constructii, a semnat un acord cu Banca Comerciala Romana pentru obtinerea unui pachet de finantare verde de 12,7 milioane de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru o investitie de tip greenfield intr-o capacitate de productie…

- In a doua parte a secolului trecut, Romania avea multe si importante mine de aur. Cu toate acestea, productia scadea de la an la an, ceea ce a impus luarea unor „masuri urgente” de catre organele de partid, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei.

- Asociatia "Salvati Copiii" Targu Mures a anuntat, miercuri, ca deschide, la Targu Mures, Sighisoara si Santana de Mures, trei noi programe destinate copiilor care au parinti plecati la munca in strainatate, astfel incat acestia sa fie protejati si feriti de riscurile sociale, psiho-emotionale si educationale.…