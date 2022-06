Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Stihl a anuntat ca isi extinde reteaua internationala de productie si investeste in anii urmatori aproximativ 125 de milioane de euro intr-o noua unitate de productie pentru utilaje cu acumulator si electrice in Oradea. "Grupul Stihl isi extinde reteaua internationala de productie si investeste…

- Dupa achiziția COS Targoviște in luna martie a acestui an, AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din oțel si oteluri speciale din Europa, a demarat procesul de recrutare de personal și modernizare a combinatului și a inceput producția de oțel – beton sub brandul Donalam, ajungand…

- Primul proiect de foraj in apele de mare adancime din Marea Neagra ar putea fi grabit, in contextul in care criza gazelor naturale se agraveaza in Europa, a declarat pentru Bloomberg un director de la Romgaz, unul dintre partenerii implicati in proiectul Neptun Deep, scrie Agerpres . Romgaz SA, care…

- OMV Petrom nu mai importa titei din Rusia, ca raspuns la conflictul din Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe, din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, intr-un interviu acordat AGERPRES. In acest context, compania evalueaza…

- ”EMI, liderul national in domeniul solutiilor si serviciilor complete pentru acces industrial, anunta preluarea integrala a pachetului de actiuni din Decran, o companie din Belgia specializata in producerea si instalarea de usi industriale din otel. Aceasta este cea de-a doua tranzactie de tip M&A efectuata…

- O buna parte din importurile ucrainene ar urma sa se desfașoare prin Romania, prin intermediul companiei ucrainene SkyUp Airlines. Inițial sunt vizate bunurile din China dar autoritațile din statul vecin poarta deja discuții avansate și cu cele din SUA. Alte doua țari ar urma sa fie folosite, alaturi…

- Mopan alaturi de alte 31 de companii romanești au reprezentat Romania la cel mai mare targ de profil din Europa, Targul Internațional Alimentaria Barcelona, care s-a desfașurat in perioada 4- 8 aprilie. Pe o suprafața expoziționala de 85.000 mp au fost prezente 3.000 de companii producatoare din industria…

- Compania dm drogerie markt Romania a introdus, incepand cu data de 1 aprilie 2022, conceptul MEREUAVANTAJOS, cu scopul de a lansa noi tendințe de calitate pe piața interna, care vor aduce beneficii pe termen lung, experiența de calitate și cumparaturi relaxate, transmițand in același timp bunele practici…