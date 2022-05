Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a transmis marți, 17 mai, ca traficul pe primele 4 luni din 2022 a depasit 3 milioane de pasageri, ceea ce a dus la o cifra de afaceri de 50 de milioane euro, fata de 33 milioane euro bugetat, si la un profit brut de 15,8 milioane euro, dublu fața de cel bugetat.„In…

- Grupul Orange a anuntat marti rezultatele financiare pentru primul trimestrul al anului 2022, disponibile la 31 martie. Perimetrul de consolidare al grupului de companii contine Orange Romania, Orange Romania Communications si Orange Money. Incepand cu 17 februarie 2022, ca urmare a achizitiei a 54%…

- ”Autonom Services SA, cea mai extinsa retea de mobilitate din Romania, anunta venituri consolidate de 394,3 milioane de lei, o crestere cu 16% fata de anul 2019, unul de referinta pentru Autonom, pre-pandemie si un profit net de 22,5 milioane lei, in crestere cu 28% comparativ cu 2019. Pe parcursul…

- ”In ultimii ani, lumea s-a confruntat cu provocari neasteptate – cand impactul pandemiei a inceput sa se atenueze, au urmat evenimentele tragice din Ucraina. Aceasta perioada a fost dificila pentru orice companie, dar unele s-au dovedit a fi mai reziliente decat altele. TBI Bank a lansat o multime de…

- ”Agroserv Mariuta (BVB: MILK), companie romaneasca de agricultura si detinatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza o cifra de afaceri de 68,4 milioane de lei pentru anul 2021, o crestere cu 40% fata de 2020 si un profit net de 1,7 milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 6,2 milioane de…

- Rompetrol Rafinare, membra a Grupului KMG International, a reușit anul trecut sa iși imbunatațeasca indicatorii financiari, pe fondul unui volum de vanzari asemanator cu 2021, dar și ca urmare a cotațiilor petrolului in creștere. Cifra de afaceri consolidata la nivel de Grup s-a ridicat anul trecut…

- Grupul Orange Romania a realizat, in intervalul octombrie - decembrie, o cifra de afaceri consolidata in valoare de 430 de milioane de euro, avand o crestere organica de 3% fata de T4 2020, potrivit unui comunicat de presa al companiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Zitec, jucator pe piata de IT & digital marketing din Romania, specializat in dezvoltarea de solutii si servicii de transformare digitala, a inregistrat o cifra de afaceri de 17,9 milioane de euro in 2021, in crestere cu 68% comparativ cu anul precedent si anunta ca va continua recrutarile, urmand…