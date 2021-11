Stiri pe aceeasi tema

- Grupul OPEC+ (compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori) poate majora livrarile de titei daca exista cerere pe piata, a afirmat luni Suhail al-Mazrouei, ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite (UAE), transmite Reuters, citat de agerpres. Emiratele Arabe…

- Grupul OPEC+ (compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori) a fost de acord joi sa mentina planurile care prevad majorarea productiei de titei cu 400.000 de barili pe zi din decembrie, in pofida solicitarilor din partea Statelor Unite pentru o crestere mai accentuata,…

- Testele cu rachete balistice efectuate recent de Coreea de Nord sunt ingrijoratoare si contraproductive pentru eforturile de a reduce tensiunile, iat Phenianul ar trebui in schimb sa participe la discutii, a declarat duminica trimisul Statelor Unite in aceasta tara, transmite Reuters. Adresandu-se…

- Statele OPEC si aliatii lor, intre care si Rusia, s-au angajat ca mareasca lunar livrarile cu 400.000 de barili pe zi, pana la inceputul anului viitor, pentru eliminarea treptata a restrictiilor introduse in perioada in care cererea era afectata de pandemia de coronavirus. Investitiile insuficiente…

- Ministerul de Externe rus l-a convocat vineri pe ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, in legatura cu presupusa interferenta a Statelor Unite in alegeri, au relatat agentiile de presa ruse TASS si RIA, citand o sursa diplomatica, informeaza Reuters. Agentiile de presa citate nu au…

- Talibanii au condamnat sambata atacul cu drona efectuat de catre armata americana care a ucis „doua ținte importante” din randurile gruparii teroriste ISIS-K, care a efectuat un atac terorist joi pe aeroportul din Kabul soldat cu moartea a 13 soldați americani și peste 170 de civili afgani, potrivit…

- Cel puțin 304 de persoane au murit și peste 1.800 sunt ranite in Haiti, in urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc sambata in Haiti, a anunțat Protecția civila haitiana, transmite BBC. Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata, s-a produs la ora locala 08.30 dimineața (12.30 GMT),…

- Israelul si Marocul isi vor relua relatiile diplomatice si vor deschide ambasade in urmatoarele doua luni, a declarat joi ministerul israelian de Externe, in timpul unei vizite in regatul nord-agrican, transmite Reuters preluat de news.ro Marocul a fost una dintre ele patru tari arabe, alaturi…