Grupul MOL contestă majorările tarifelor de transport al petrolului prin conductele care tranzitează Ucraina şi Croaţia MOL detine rafinarii in Ungaria si Slovacia, fara iesire la mare, ambele fiind alimentate de tronsonul sudic al conductei Drjhba. Importurile prin Drujba au fost intrerupte in noiembrie anul trecut, cand o racheta rusa a lovit o centrala electrica din Ucraina, care furniza energie electrica pentru o statie de pompare, evidentiind riscurile aprovizionarii. Hernadi a spus ca MOL planuieste sa finanteze partial investitiile tehnologice de 500-700 de milioane de dolari necesare pentru a-si diversifica sursele de aprovizionare a rafinariilor Dunarea si Slovnaft, fata de petrolul Urals, din fondurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

