- Directorul general al Ryanair Group, Michael O'Leary, a declarat marti ca rezervarile la cea mai mare companie aeriana din Europa cu buget redus sunt in urcare si ca se asteapta ca tarifele din vara sa fie cu 7% - 9% mai mari fata de cele anterioare pandemiei de Covid-19, transmite Reuters, preluat…

- Cotatia barilului de titei a crescut marti dupa ce statele membre UE au ajuns la un acord privind interzicerea majoritatii importurilor de titei din Rusia, ceea ce a alimentat ingrijorarile referitoare la o perturbare a unei piete care este deja supusa la presiuni pe fondul cresterii cererii de combustibil…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații declara ca politica de toleranța zero a Chinei fața de COVID-19 nu este sustenabila, avand in vedere ceea ce se știe acum despre virus. „Nu credem ca este sustenabila avand in vedere comportamentul virusului și ceea ce anticipam in viitor”, a declarat directorul…

- Lockdownul COVID-19 din China zguduie liniile de productie ale multinationalelor occidentale, ingreuneaza lanturile de aprovizionare si ameninta previziunile financiare, in timp ce Beijingul isi intensifica eforturile de a limita o crestere a numarului de cazuri de coronavirus, scrie FT. Apple, Coca-Cola,…

- Au fost violente in timpul protestelor de 1 Mai la Paris, iar manifestantii l-au criticat pe Emmanuel Macron, reales in functia de presedinte al Frantei, anunta Reuters. Politia a tras cu gaze lacrimogene pentru a-i respinge pe anarhistii imbracati in negru care au jefuit duminica spatii comerciale…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a vandut actiuni in valoare de 8,5 miliarde de dolari la constructorul american de automobile electrice, arata documentele remise autoritatilor de reglementare, tranzactii care cel mai probabil sunt destinate sa il ajute pe Musk sa poata finanta preluarea…

- Al patrulea mare producator auto din lume, care a produs si vandut marcile Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep si Fiat in Rusia, detine doar 1% din piata auto din aceasta tara. Are o fabrica de productie de furgonete in Kaluga, la aproximativ 201 kilometri)sud-est de Moscova, detinuta in comun cu producatorul…

- Razboiul din Ucraina a determinat Fondul Monetar International sa isi reduca prognozele privind avansul economiei mondiale, atat pentru 2022 cat si pentru 2023, in conditiile in care preturile mai mari la alimente si energie pun presiuni asupra economiilor fragile, a declarat joi directorul general…