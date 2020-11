Grupul Financiar Banca Transilvania raportează un profit net de 1,056 miliarde lei în primele nouă luni Grupul Financiar Banca Transilvania a obtinut un profit net consolidat de 1,056 miliarde lei, la 30 septembrie, in scadere cu 32,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare publicate vineri.



In primele noua luni din 2019, Grupul inregistrase un profit net de 1,568 miliarde lei.



"Profitul net consolidat al Grupului BT este de 1,056 miliarde lei, din care cel al bancii este de 901,49 milioane lei. Subsidiarele si participatiile de capital au contribuit cu peste 155 milioane lei la profitabilitatea Grupului BT", se mentioneaza in comunicat.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comparativ, Banca Transilvania a raportat un profit net de 1,385 miliarde lei in primele noua luni din 2019, iar profitul net al Grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 1,568 miliarde lei. De asemenea, veniturile operationale ale Bancii Transilvania au scazut la 2,88 miliarde lei, la finalul…

- Electrica a inregistrat un profit net de 396 milioane lei in primele noua luni ale anului, o creștere de 146% comparativ cu primele noua luni ale anului trecut. Profitul operațional (EBITDA) consolidat a fost de 829 milioane lei, cu 280 milioane lei mai mult decat in primele noua luni ale anului trecut.…

- BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei in primele 9 luni din 2020, fata de 348,8 milioane de lei in primele 9 luni din 2019, in crestere cu 142%, potrivit unui comunicat al bancii. „BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) in primele 9 luni…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) in primele noua luni din 2020, fata de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) in primele noua luni din 2019 pe baza unui rezultat operational mai mare si a unui avans semnificativ al creditelor noi, partial compensate…

- BCR, a doua mare banca din Romania, anunța un profit in creștere cu 142%, in primele 9 luni ale anului BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei in primele 9 luni din 2020, fata de 348,8 milioane de lei in primele 9 luni din 2019, in crestere cu 142%, potrivit unui comunicat al bancii.…

- BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) in primele 9 luni din 2020, fata de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) in primele 9 luni din 2019 pe baza unui rezultat operational mai mare si a unui avans semnificativ al creditelor noi.

- ”Valoarea veniturilor din vanzari consolidate a scazut cu 26% comparativ cu trimestrul 3 2019, influentata negativ de preturi de piata mai mici ale marfurilor si volume mai mici ale vanzarilor. Vanzarile din Downstream Oil au reprezentat 74% din totalul vanzarilor consolidate, in timp ce vanzarile din…

- OMV Petrom a raportat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 15,1 miliarde lei, in scadere cu 17%, si un profit net atribuibil actionarilor de 826 milioane lei fata de 2,76 miliarde lei in perioada similara din 2019. Profitul inainte de impozitare s-a cifrat la 957 milioane lei, fata…