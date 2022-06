Grupul „Extinction Rebellion” blochează Comisia Europeană cerând oprirea ecocidului Grupul „Extinction Rebellion” a incercat sa blocheze activitatea la Comisia Europeana, cerand oprirea ecocidului ce se petrece in țarile UE. Manifestanții au blocat intrarea in cladirea principala a Comisiei Europene din Bruxelles, Belgia, luni (20 iunie), cerand o legislație impotriva ecocidului. Videoclipul difuzat de filiala germana a grupului activist Extinction Rebellion ii arata luni dimineața pe demonstranți stand la intrari și lipindu-se de ușile cladirii Berlaymont a CE, in timp ce muncitorii urmau sa soseasca. Cațiva dintre membrii grupului Extinction Rebellion au fost reținuți, dar… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

