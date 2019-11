Stiri pe aceeasi tema

- Sabin Marcu Robu, directorul tehnic al societatii SC Argus SA, fost director general al companiei, administrator al firmei SC Argus Trans SRL, s a stins la doar 57 de ani.Moartea fulgeratoare a venit ca un soc in mediul de afaceri. "Suntem bulversati. De 30 de ani am lucrat alaturi de domnul director…

- Reprezentantii autoritatilor si cei operatorilor si furnizorilor de servicii IT&C participa, joi, la Palatul Parlamentului, la o dezbatere ce are ca tema implementarea tehnologiei 5G. Evenimentul, organizat de Centrul de Excelenta, Cercetare, Inovare si Dezvoltare in Afaceri, va beneficia de prezenta…

- Mai multe obiective de investiții derulate de localitați vrancene au fost aprobate și vor primi finanțare prin ordin al Președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza. Este vorba de investiții in infrastructura locala cum ar fi alimentari cu apa și canalizare, asfaltarea unor drumuri, construirea…

- "Domnul Daianu vorbea mai devreme de constructia de stadioane. Sa stiti ca sunt bune si stadioanele, ca tot s-a dat aici exemplul Poloniei. Am vazut in Polonia un stadion in care functiona un hub de afaceri. Problema mea este ca acele investitii nu sunt productive, da? Ele nu fac nimic. Ce facem,…

- Producatorul auto BMW planuieste sa concedieze pana la 6.000 de persoane in Germania in urmatorii trei ani, ca parte a unui program de reducere de costuri, anunța Bloomberg.Planul va fi facut public in luna decembrie, iar cea mai mare parte a disponibilizarilor ar urma sa fie facute la sediul…

- Compania Zarea a preluat marca Sange de Taur, detinuta de Domeniile Tohani, ca parte a strategiei de optimizare a portofoliului de produse cu rulaj ridicat, in ideea consolidarii relatiei cu distribuitorii locali si retelele de magazine, arata un comunicat de presa al companiei. ''Brandul…

- Intr-o cauza disjunsa din dosarul in care Vasile Blaga era cercetat pentru trafic de influența, un om de afaceri a semnat un acord de recunoaștere a vinovației, sub aspectul savarșirii infracțiunii de evaziune fiscala in forma continuata, informeaza un comunicat emis de DNA. In acordul de recunoaștere…

- Procesul este condus de banca franceza BNP Paribas.Enel este cel mai mare investitor privat in sectorul energetic din Romania, unde grupul italian este prezent din 2005 cu operatiuni in domeniul distributiei de electricitate si in cel al productiei de energie regenerabila. Enel deserveste…