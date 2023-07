Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti, in prima zi a summitului NATO la Vilnius (Lituania), ca Franta va livra Ucrainei rachete cu raza lunga de actiune de tipul "Scalp", in timp ce Berlinul s-a angajat sa-i furnizeze arme suplimentare in valoare de aproape

- Davide Frattesi (23 de ani) a semnat pana in 2028 cu Inter și va caștiga 2,7 milioane de euro pe sezon. Sassuolo va primi 5 milioane acum pentru imprumut, 22 de milioane la finele sezonului viitor plus atacantul Samuele Mulattieri (22), evaluat la 6 milioane. Dupa atacantul Marcus Thuram, venit liber…

- Rapid a anunțat in cursul zilei de luni ca Dan Șucu devine acționar majoritar la Rapid, el urmand sa dețina 70% din acțiuni! Totodata, capitalul social al clubului a fost majorat cu 24 de milioane de lei, totalul ajunge acum la 50 de milioane de lei! „Acționarii clubului FC Rapid au decis astazi majorarea…

- Grupul alimentar american Mondelez, prezent si pe piata din Romania, se confrunta cu un adevarat boicot in regiunea scandinava din cauza faptului ca in continuare este prezent in Rusia, scrie Reuters.

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului de Frontiera Constanta au retinut 7.200 perechi incaltaminte pentru barbati in valoare de 1,4 milioane de lei, susceptibile a fi contrafacute."In data de 8 iunie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta - Directia Regionala Vamala…

- Tranzactie de 21,8 milioane euro Vanzator Decirom SA cumparator Grupul TTS SA TTS TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. cifra de afaceri record de 131,2 milioane euro TTS TRANSPORT TRADE SERVICES S.A detine 92,03357 din Compania de Navigatie Fluviala Romana Navrom SA si 99,9772 din Agrimol Trade SRL. Actionarii…

- Ștefan Vuza, miliardarul care deține Chimcomplex, a dezvaluit, luni, la o dezbatere organizata la Palatul Parlamentului, ca ”8 srl-uri cu 2 angajați și cu cifre de afaceri de 5.000 de lei” au caștigat granturi de la bugetul de stat in valoare de 150 de milioane de euro. ”Deficitul balanței de cont curent…

- Sphera Franchise Group (“Sphera”), cel mai mare grup din industria de food service din Romania, a inregistrat, in primele trei luni ale lui 2023, vanzari consolidate de 335,1 milioane lei, o creștere de 20,3% fața de perioada similara a anului trecut. Grupul a incheiat T1 2023 cu un profit net de 7,3…