Stiri pe aceeasi tema

- ​Grupul Digi (RCS&RDS), controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți, 30 noiembrie, incheierea contractului de vanzare-cumparare privind operațiunile sale din Ungaria catre 4iG....

- Grupul Digi Communications N.V. a anuntat marti incheierea contractului de vanzare-cumparare privind operatiunile sale din Ungaria catre operatorul 4iG, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. In luna martie a acestui an, RCS & RDS (filiala din Romania a DIGI) si 4iG au convenit termenii…

- Constructia la cheie a proiectului fotovoltaic din Giurgiu este evaluata la aproximativ 40 milioane de euro, iar amortizarea investitiei va avea loc in cinci pana la sapte ani, in functie de pretul energiei stabilit in piata. Parcul fotovoltaic va produce aproximativ 52.000-78.000 MWh anual, energie…

- O companie din Alba Iulia, activitate de succes in piața soluțiilor integrate de ambalare: Cifra de afaceri preconizata la 7 milioane de euro pana la sfarșitul anului O companie din Alba Iulia, activitate de succes in piața soluțiilor integrate de ambalare: Cifra de afaceri preconizata la 7 milioane…

- Consiliul Concurentei a anunțat miercuri ca a autorizat tranzactia prin care Banca Transilvania intenționeaza sa preia Idea Bank și, indirect, Idea Investment, Idea Leasing IFN și Idea Broker de Asigurare. Valoarea tranzacției, anunțata în vara acestui an, se ridica la 43 milioane de euro."În…

- Dendrio Solutions, integrator IT&C, care face parte din Bittnet Group, anunța vanzarea diviziei sale de business Autodesk catre Graphein, o companie antreprenoriala romaneasca specializata in proiecte de topografie inginereasca, pentru 2,2 milioane de lei. Tranzacția prevede transferul catre Graphein…

- Serviciile de competitive intelligence presupun culegerea, analiza si oferirea de informatii despre vulnerabilitati, riscuri, dar mai ales despre oportunitatile dintr-o piata, cu scopul de a sprijini luarea unor decizii strategice in companii. “Piata de servicii de competitive intelligence s-a triplat…