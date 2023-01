”Efectul taxelor suplimentare anuntate recent in UE (contributia de solidaritate) si impactul intarziat al majorarii impozitului pe profitul obtinut din energie din Marea Britanie este de asteptat sa fie de aproximativ 2 miliarde de dolari”, a spus compania intr-o actualizare a estimarilor sale. Suma reprezinta obligatia fiscala suplimentara suportata de companie ca urmare a taxelor. UE a convenit in septembrie ca producatorii de petrol si gaze vor plati o taxa pe profiturile excedentare realizate in 2022 sau 2023. ”Contributia de solidaritate” va face ca firmele sa plateasca 33% din profiturile…