- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a platit in primele trei luni din 2023 despagubiri in valoare de 188,7 milioane de lei in contul a 5 falimente din piata asigurarilor. Din aceasta suma, 179,2 milioane de lei, adica mai mult de 94%, au fost platite in contul falimentului City Insurance, anunța,…

- ”Banca Transilvania a vandut vineri, 21 aprilie, obligatiuni de 500 de milioane de euro, in cadrul unei emisiuni suprasubscrise in doar cateva ore, investitorii plasand ordine de peste 850 de milioane de euro. Peste 80% din totalul emisiunii a fost subscrisa de investitori internationali din aproape…

- In timp ce Guvernul vrea sa plafoneze prețurile RCA, Parlamentul vrea sa schimbe rapid legislația pentru a atrage bani la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) care are de platit sute de milioane de euro dupa doua falimente majore in 2 ani: City Insurance și Euroins, firme cu milioane de clienți…

- Apar noi informații in scandalul care a zdruncinat piața asigurarilor din Romania. Potrivit unor noi documente, Euroins a transferat sume uriase de bani catre compania-mama, in Bulgaria. Autoritatea de Supraveghere Financiara nu ar fi fost informata in prealabil despre aceste tranzacții, afland despre…

- UNSAR avanseaza informatii utile pentru asigurati si pagubiti. ”In primul rand: politele de asigurare incheiate de clienti la Euroins Romania raman valabile, conform prevederilor legale, inca 90 de zile dupa data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment. Astfel, soferii care aveau…

- BCR a inregistrat anul trecut un profit net de 1,746 miliarde de lei, respectiv 354 milioane de euro, in crestere cu 23,8% fata de 1,410 milioane de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de continuarea cresterii puternice a creditarii. Potrivit…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 1,745 miliarde de lei (354 milioane de euro) in 2022, in crestere cu 23,8% fata de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de continuarea cresterii puternice a creditarii. Rezultatul operational…

- Raiffeisen Bank a avut anul trecut un profit net de 1,2 miliarde de lei, cu 56% mai mare fata de anul 2021, iar venitul total al bancii a inregistrat o crestere de 22% in 2022 fata de 2021, atingand nivelul de 3,2 miliarde de lei. ”Venitul total al bancii a inregistrat o crestere de 22% in 2022 fata…