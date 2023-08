Stiri pe aceeasi tema

- Termene.ro, platforma de business intelligence din Romania, care integreaza date analizate cu ajutorul inteligentei artificiale despre companii, a realizat o analiza complexa asupra evolutiei mediului de business in 2022. Datele analizate au aratat ca, anul trecut, companiile romanesti s-au bucurat…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a realizat un profit net de 62 milioane lei in primul semestru, de la 33,97 milioane lei in perioada similara a anului precedent. Veniturile totale au urcat cu 23% in primele sase luni, la 352,5 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu peste 13% in primul semestru al acestui an, pana la 3,93 miliarde de euro, comparativ cu 4,533 miliarde euro in perioada ianuarie – iunie 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei. “Investitiile directe ale nerezidentilor…

- Veniturile din contractele cu clientii s-au majorat cu 27%, la 315,87 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a inregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri obtinute din vanzarile pe piata interna si pietele internationale,…

- Profitul pe actiune a fost de 18 centi, fata de o pierdere de 1 cent asteptata de analisti, potrivit datelor Refinitiv. Compania a obtinut venituri de 9,23 miliarde de dolari fata de 9,33 miliarde de dolari asteptate de analisti. Veniturile trimestriale au crescut cu 14% fata de acelasi trimestru al…

- · EBITDA curent: 10.739 milioane euro (8.298 milioane euro in prima jumatate a anului 2022, +29,4%) – Creșterea este rezultatul performanței modelului de business integrat, reflectand normalizarea marjelor comparativ cu prima jumatate a anului 2022, precum și imbunatațirea rezultatelor Enel…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu 0,59% in primele cinci luni din 2023, la 3,861 miliarde de euro, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis vineri AGERPRES."Investitiile directe ale…

- Pe parcursul anului 2022, 4 810 persoane au obținut venituri de peste un milion de lei, cifra fiind mai mare, in comparație cu anul 2021, cu circa 800 de contribuabili. Cea mai mare suma a venitului declarat de catre o persoana fizica a fost de 43,8 milioane de lei. Totodata, cea mai tanara persoana…