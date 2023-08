Grupul Alibaba a înregistrat cea mai puternică creştere trimestrială a veniturilor din aproape doi ani Gigantul chinez de comert electronic a obtinut in primul trimestru venituri de 234,16 miliarde de yuani (32,29 miliarde de dolari), in crestere cu 14% fata de trimestrul anterior, care a fost afectat de restrictii stricte din cauza pandemiei. Cifra depaseste estimarile analistilor, de 224,92 miliarde de yuani, potrivit datelor Refinitiv. ”Majoritatea investitorilor se asteptau la un trimestru bun, dar amploarea supraperformantei, in special in ceea ce priveste profitul, probabil a depasit majoritatea asteptarilor”, a declarat Alicia Yap, analist la Citi Bank. Profitul net al Alibaba a crescut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

