- Universitatea Craiova este pregatita sa debuteze in noua editie a Cupei Romaniei, care se desfasoara, la fel ca si anul trecut, intr-un format controversat. Alb-albastrii vor intalni miercuri, de la ora 16.15, pe stadionul „Arsenal“, pe CS Tunari, penultima clasata din Liga 2. Partida din Ilfov conteaza…

- Selectionatele Georgiei si Portugaliei au terminat la egalitate, 18-18 (13-5), intr-o partida din Grupa C a Cupei Mondiale de rugby, editia 2023, disputata sambata la Toulouse, in fata a 31.889 de spectatori. Portugalia, invinsa de Tara Galilor in partida de debut la aceasta competitie, a…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins dramatic selectionata Kosovo, cu scorul de 2-0 (0-0), marti seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024.Tricolorii au facut un meci destul de bun, chiar daca victoria s-a conturat tarziu, prin golurile marcate de Nicolae Stanciu…

- Reprezentativa feminina a Romaniei, pregatita de Cristian Dulca, va debuta in aceasta toamna in prima editie a Ligii Natiunilor, informeaza frf.ro.Tricolorele incep aventura europeana din Liga B, fiind repartizate in Grupa B2, alaturi de Finlanda, Slovacia si Croatia, conform news.ro Primul…

- Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa cu un categoric 82-8 (33-8) de reprezentativa Irlandei, sambata, in meciul de debut de la CM 2023 care are loc in Franta, in Grupa B, in partida care a avut loc la Bordeaux. Echipa naționala de rugby a Romaniei a inceput in forța partida cu Irlanda de ...…

- Romania și Croația se infrunta astazi, de la ora 17:30, in optimile de finala ale Campionatului European de volei masculin. Partida nu este televizata in Romania, dar va putea fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. Romania - Croația, live de la 17:30 Voleibaliștii tricolori s-au mutat la Varna de la Tel…

- Echipa din Crang iși incepe, astazi, parcursul din noul sezon al Cupei Romaniei la fotbal. In turul 3 preliminar al competiției, formația antrenata de Andrei Prepelița va juca in deplasare in județul Prahova, unde va intalni echipa CSO Plopeni, echipa de liga a III-a. Partida este programata la ora…

- Astazi, echipa lui Andrei Prepelița va avea primul test in fața propriilor suporteri, intr-un amical cu FC Bacau, formație de Liga a III-a. Partida este programata sa inceapa la ora 19:00, iar accesul publicului pe stadionul din Crang este gratuit. Intre timp, Gloria Buzau a mai facut o achiziție. Este…