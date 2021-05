Gruparea islamistă Hamas revendică o ''victorie'' în confruntarea armată cu Israelul Gruparea islamista Hamas a revendicat "victoria" in recenta confruntare armata cu Israelul, conform unei declaratii a unui inalt oficial al miscarii in fata a mii de persoane adunate vineri pentru a-si manifesta bucuria in orasul Gaza dupa intrarea in vigoare a incetarii focului, informeaza vineri AFP.



"Aceasta este euforia victoriei", a declarat Khalil al-Hayya, numarul doi al biroului politic al Hamas in Fasia Gaza, in timpul unui discurs adresat persoanelor reunite pentru a sarbatori armistitiul, promitandu-le totodata acestora reconstruirea caselor distruse de raidurile israeliene.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

