Gropile comune de la Timișoara. Agenția France-Presse își recunoaște exagerările din România Cadavre umane dezbracate au fost așezate unele peste altele in noroi intr-un cimitir din Timișoara, orașul in care a inceput Revoluția romana din 1989. Acesta este considerat „unul dintre cele mai scandaloase exemple de dezinformare din istoria media moderna”, precizeaza agenția France Presse care iși recunoaște exagerarile din relatarile despre Romania din urma cu 30 de ani.In Ajunul Craciunului din 1989, in timp ce dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu era arestat dupa o saptamana de manifestații, zeci de corespondenți din presa occidentala trimiși in Romania difuzau imagini infioratoare, surprinse… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

