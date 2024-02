Groapa de gunoi de la Dănceni: O povară pentru mediu și localnici Una din cele aproape 1.200 de gropi pentru gunoi se afla in preajma Chișinaului, la marginea satului Danceni. Mormanele se intind pe o raza de citeva zeci de metri. Gunoiștea a aparut aici in 2012, iar cind va fi lichidata, nimeni nu cunoaște. {{724626}}Mirosul devine insuportabil mai ales vara, dar oamenii s-au saturat sa dea semnale de alarma și așteapta un miracol. Lumea spune ca, fara sa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

