Grindeanu și Mîndrescu „dirijează” Autoritatea Rutieră Română cu un metalurgist Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a numit și menținut in fruntea unor entitați de sub tutela ministerului o mulțime de „specialiști” paraleli cu domeniul de activitate și una dintre sinecuri de acest gen este Autoritatea Rutiera Romana (ARR). PUTEREA a semnalat recent ca ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a ajuns „brelocul” sforarului șef, adica al secretarului de stat Bogdan Mindrescu, fapt pentru care a impus un agronom la șefia Registrului Auto Roman (RAR) ( In atenția DNA: Numirea surprinzatoare a „Pufu”-ului RAR de catre sforarul șef… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sforarul șef de la Ministerul Transporturilor, Bogdan Mindrescu, cu binecuvantarea ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a impus la conducerea Registrului Auto Roman (RAR) un personaj controversat susținut de cațiva baieți deștepți, care de ani buni fac legea pe zona transporturilor…

- Iata cine e favoritul romanilor pentru funcția de președinte. Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana este prima optiune pentru alegerile prezidentiale, din postura de candidat independent, avand aproximativ un sfert din intentiile de vot, urmat in ordine de Marcel Ciolacu, George…

- Consiliul de Administrație al STB nu s-a intrunit in ședința, astfel incat mandatul lui Adrian Criț la conducerea societații de transport nu a mai fost prelungit. Surse administrative au declarat pentru Gandul ca Adrian Criț ar putea fi numit secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Cert este…

- Scandalurile se țin lanț pentru Ciolacu dupa numirea lui Ponta in funcția de consilier al sau. Se pare ca nu doar numirea in funcție a acestuia a atras atenția presei, dar și declarațiile facute in contextul arșilor de la Crevedia. Atat Catalin Dula, președintele USR, cat și Dacian Cioloș, președintele…

- Potrivit documentului, medicul a incasat acești bani pentru activitatea desfașurata atat la Universitatea de Medicina și Farmacie Iași, la Institutul de Medicina Legala, ca membru in Consiliul de Administrație al Institutului de Psihiatrie „Socola”, cat și pentru seminarul pe care il desfașoara in cadrul…

- Bogdan Costaș este noul director general al ROMAERO, in locul lui Mișa Popic, al carui mandat s-a incheiat cu acordul parților. Consiliul de Administrație al ROMAERO l-a numit, luni, 7 august, pe Bogdan Costaș director general interimar, in locul lui Mișa Popic, potrivit boardingpass.ro. Informația…

- Francois Bloch, actualul CEO al BRD a decis sa renunțe la funcția sa de la finele lunii septembrie, potrivit unui anunț pe site-ul Bursei, in locul lui Consiliul de Administratie numind-o pe Maria Rousseva pentru un mandat de 4 ani. Numirea noii șefe este sub conditia obtinerii aprobarii Bancii Nationale…

- De abia acum, dupa cateva decenii, a inceput sa dea in clocot scandalul cu „azilele groazei”, despre care TOȚI ȘTIAU de prea multa vreme. Scrofulos la datorie, Catalin Drula, presedintele USR, a sarit la jugulara premierului Marcel Ciolacu, cerandu-i imperativ s-o dea afara din Guvern și din PSD pe…