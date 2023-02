Deși avea toate avizele, compania Carpatica Feroviar (ce ar urma sa-i ia locul muribundei CFR Marfa) nu a primit unda verde nici in ședința de Guvern de miercuri. Motivul: s-a opus Ministerul Justiției. In aceste condiții, cu vechiul operator, situațiile de urgența cum ar fi transportul de trupe, utilaje sau ajutoare umanitare, s-ar face mult mai dificil. In urma cu patru luni, Guvernul facea o prima incercare de a-și pastra o companie naționala pentru transportul marfurilor pe calea ferata: printr-o Ordonanța de Urgența urmarea sa le permita tuturor ministerelor inființarea de companii naționale.…