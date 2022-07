Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Slatina, ca la TAROM trebuie pus in aplicare planul de restructurare agreat impreuna cu Comisia Europeana astfel incat compania aeriana sa poata primi ajutorul financiar si sa poata fi salvata. Intrebat, dupa vizita efectuata impreuna cu premierul pe santierul Drumului Expres Craiova – Pitesti, despre eventuale mariri de salarii la TAROM, in contextul protestului organizat de sindicalistii din cadrul companiei aeriene, ministrul Transporturilor a mentionat ca trebuie pus in aplicare planul de restructurare. „La…