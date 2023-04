Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, sustine ca operatorul national de transport CFR Marfa a fost „devalizat” de-a lungul anilor inclusiv prin incheierea unor contracte paguboase pentru companie, sub pretul de cost, iar el a cerut noului director al CFR Marfa renuntarea la astfel de contracte,…

- „Asupra mea nu s-au facut niciun fel de presiuni si niciun fel de discutii, dar a aparut non stop, asa, un fel de sicana, daca vreti. Haideti sa va dau un exemplu: ca sa tii o licitatie de acest tip trebuie sa faci caiet de sarcini. (…) S-a ajuns la sicane de tipul contestarea caietului de sarcini,…

- Intrebat in emisiunea Insider Politic difuzata sambata de Prima Tv daca TAROM intra in faliment, ministerul Transporturilor a raspuns negativ. „Zilele acestea am primit ultimul agreement de la Comisie pentru acel ajutor de la Comisia Europeana. Eu cred ca am intrat pe linie dreapta si o sa-l primim.…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea nu are de gand sa-și dea demisia, așa cum i s-a tot cerut in ultima vreme, dupa ce s-a aflat ca Romania va primi compensații de doar 10 milioane de euro de la CE pentru pagubele produse fermierilor de afluxul de cereale din Ucraina. Cu observația ca ele pot fi dublate…

- Sorin Grindeanu a anunțat intr-o postare pe Facebook ca saluta intenția ucraineana de a masura adancimea canalului Bastroe dupa “saptamani de controverse”. Partea ucraineana a propus sa realizeze masuratori proprii, iar Romania sa desemneze un expert care sa participe, precizeaza ministrul Transporturilor.…

- Acordul parțial prevede inceperea masurilor de maine, 17 martie, pe partea ucraineana a brațului Chilia, intre kilometrii 22-116, a anunțat ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, intr-o postare pe Facebook in care deplange ca Ucraina nu respecta toate solicitarile Romaniei. „In discuțiile anterioare…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, joi, la Antena 3, daca mai poate Romania sa masoare adancimile de pe canalul Bastroe sau ce mai poate face in aceasta situatie. “In primul rand, cred ca trebuie clarificate sau inca o data spuse cateva lucruri. Primul dintre ele este legat de canalul Bastroe, care este…

- CARAȘ-SEVERIN – La aproape un an de cand ministrul Sorin Grindeanu anula prima licitație pentru proiectarea drumului de mare viteza Lugoj-Craiova, preluata de la predecesorul sau, Catalin Drula, s-au gasit in sfarșit caștigatorii pentru elaborarea primelor doua Studii de Fezabilitate (SF) necesare construcției…