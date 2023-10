Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu-și permite sa rateze ținta de deficit, din cauza riscului suspendarii fondurilor europene, a spus luni seara, la Digi24, Sorin Grindeanu. La Ministerul Transporturilor, toate proiectele se fac cu bani europeni și, intr-un astfel de scenariu, toate lucrarile s-ar opri, a avertizat el.„Noi,…

- Romania lucreaza la construirea unui cablu de inalta tensiune care ar urma sa furnizeze curent nu doar intregii tari, ci si Ungariei. Se spera ca prin aceasta masura si-ar putea dubla productia de energie regenerabila si ar putea deveni furnizori regionali de curent. Ministrul roman al energiei,…

- „In primul rand aveti dreptate ca se va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Comisia Europeana. De ce? Pentru ca ne aflam in urmatoarea situatie data: Romania are cele mici venituri colectate, undeva la 27% din UE. E cel mai mic procent. Suntem in acea procedura de deficit excesiv, asa cum stim…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Simeria, ca din ministerul pe care il conduce vor fi reduse circa 150 de posturi, el adaugand ca fara masurile de scadere a deficitului bugetar, Romania se va afla in situatia de pierde fonduri europene si de a fi…

- "Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 - nu vorbesc de companii, (...) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul anilor '90, care nu-si mai gasesc rostul si care trebuie desfiintate, unele dintre ele, iar…