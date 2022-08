Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex a incheiat anul 2021 cu datorii de circa 200 de milioane de lei, a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El a adaugat ca compania nu a avut buget aprobat pana la sfarșitul anului trecut, dar ca a primit bani la rectificarea bugetara. Grindeanu spune ca este vorba despre „un soi de…

- „Exista diverse forme in tarile care au o infrastructura rutiera dezvoltata de a se lua taxe. Daca te duci in Ungaria, trebuie sa iti iei o vinieta in momentul in care ai trecut granita pe toata infrastructura. Daca mergi in Italia, platesti din 20 in 20 de kilometri sau in Grecia la fel. Romania nu…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 30 august, ca Metrorex a terminat anul precedent cu „datorii de aproape 200 de milioane” și ca știe ca exista probleme cu aglomeratia la metrou și cu intarzierile, chiar daca nu folosește acest mijloc de transport in comun. Grindeanu a trimis…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, daca nu circula cu mijloace de transport in comun dupa ce a declarat recent ca nu merge cu metroul si nici nu a circulat cu acesta. “Am declarat ca nu am circulat cu acest mijloc de transport in comun recent. Nu merg nici cu iahtul.…

- „Am verificat astazi lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi. Sunt multumit de modul in care evolueaza lucrarile! Constructorul roman a ajuns aproape la 50%, in conditiile in care a inceput lucrarile in luna ianuarie! Daca va mentine ritmul de lucru, sunt sanse mari ca Pasajul de la…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat joi, pe santierul Drumului Expres Craiova - Pitesti, ca stie problemele de la Metrorex legate de neplata unor facturi pentru mentenanta si ca a inteles ca de fiecare data solutia propusa de Metrorex este acoperirea pierderilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca, pana la finalul acestui an, vor fi selectati atat un nou director general, cat si un nou Consiliu de Administratie la Metrorex, care sa duca societatea la o profesionalizare, astfel incat aceasta sa nu mai fie subventionata de la bugetul…

- Bucureștenii ar putea ramane fara metrou, cel puțin pentru o perioada, din cauza unei datorii de 33 de milioane de euro pe care Metrorex o are la compania care asigura mentenanța trenurilor subterane din Capitala. Compania franceza Alstom ia in calcul suspendarea serviciilor in luna iulie.