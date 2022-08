Stiri pe aceeasi tema

- „Din 22 august incepe constructia pe Lotul 1 al autostrazii Ploiesti – Buzau! CNAIR a dat astazi Ordinul de incepere a lucrarilor pe lotul Dumbrava – Mizil, cu o lungime de 21 de km”, a scris Sorin Grindeanu, marti pe Facebook. El a mai spus ca asocierea de constructori romani si italieni are la…

- „Continuam seria parteneriatelor cu autoritatile locale! CNAIR a semnat, astazi, protocoale de colaborare cu reprezentantii Consiliului Judetean Prahova pentru constructia a 3 pasaje rutiere pe DN1 la Sinaia si Azuga. Aceste pasaje, asteptate atat de oamenii din zona, cat si de cei care tranziteaza…

- Sorin Grindeanu anunta, luni, pe Facebook, ca reprezentantii CNAIR au transmis ANAP, spre publicare, anunturile de participare pentru 3 din cele 4 tronsoane ale autostrazii Sibiu – Fagaras. Este vorba despre: Tronsonul 2: Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1), in lungime de 19,92 km si cu o…

- Luni, 1 august 2022, s-a semnat un contract de 5,3 miliarde de lei, pentru un tronson din autostrada A1. Contractul semnat luni se refera la un tronson cu lungimea de 37 de kilometri, de pe segmentul de autostrada Sibiu – Pitești. Evenimentul a fost anunțat de Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.…

- Sorin Grindeanu afirma, intr-un video postat, sambata, pe contul de Facebook, ca sunt vizate Consiliile de Administratie de la cinci companii: Metrorex, CNAIR, CNIR, CFR Infrastructura si CFR Calatori. ”Sunt primele companii care au borna in PNRR si o borna pana la finalul anului sa selectam tot membrii…

- „Am verificat astazi lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi. Sunt multumit de modul in care evolueaza lucrarile! Constructorul roman a ajuns aproape la 50%, in conditiile in care a inceput lucrarile in luna ianuarie! Daca va mentine ritmul de lucru, sunt sanse mari ca Pasajul de la…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca in cursul lunii iunie vor incepe sa vina la minister certificatele pozitive sau negative pentru toti constructorii, iar cei care nu au respectat contractele vor suferi urmarile legale, rezilierea, intrucat „cea mai proasta decizie este sa nu iei…