- “Pot sa va spun ca astazi, in jurul orei 15, nu doar ca s-au semnat toate acele contracte dificile pe loturile 2, 3 si 4 de la Sibiu-Pitesti, dar astazi, in jurul orei 15, se va inaugura, se va da drumul in circulatie la primul lot de la Sibiu la Pitesti. Asta e un lucru bun, se intra pe pe fagasul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a criticat, vineri, activitatea firmei care realizeaza tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova – Pitești, spunand ca ”nu a facut aproape nimic”. Oficialul Guvernului a precizat ca societatea are deja 2 certificate negative la activ, urmand ca in cazul in care…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Drobeta-Turnu Severin, ca in ultima perioada constructorul italian Tirrena Scavi nu a mai lucrat nimic la tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova - Pitesti.

- Un singur tronson de autostrada mai are șanse sa fie dat in folosința pana la finalul anului 2023, fiind vorba de numai 13 kilometri.Cei circa 13 kilometri de la Sibiu la Boița ar fi singurii kilometri de autostrada deschiși anul acesta, potrivit Hotnews. Lucrarile pe segmentul Sibiu-Boița…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța peste 100 de kilometri de autostrada deschiși in 2023, dupa un deceniu in care Romania nu a mai depașit „borna” de 100 de kilometri/an.

- Mininistrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca primii kilometri ai autostrazii Sibiu-Pitesti sunt mai aproape de finalizare, deoarece lucrarile pe santierul Sectiunii 1 Sibiu-Boita au ajuns la un procent de realizare de 90-. „Primii kilometri ai autostrazii Sibiu – Pitesti tot mai aproape…

- ”Primii 2 km de asfalt au fost asternuti astazi pe Lotul 2 al A0 Nord. Constructorul roman avanseaza rapid si a ajuns deja la un stadiu fizic al lucrarilor de 8%, in conditiile in care activitatea in santier a inceput acum doua luni”, a anuntat, miercuri, Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor…

- Doar doua autostrazi din patru finanțate prin PNRR sunt in lucru Foto: Arhiva. Doar doua autostrazi din patru finanțate prin PNRR sunt în lucru la acest moment, pentru celelalte nefiind contractele semnate înca. România termina anul acesta cu doar 13 kilometri de autostrada…