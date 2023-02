Stiri pe aceeasi tema

- ”Vineri, 10.02.2023, reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CNAIR, in temeiul prevederilor art. 29 alin. (9) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si urmare a finalizarii procedurii de selectie,…

- Acțiune de amploare, la primele ore ale zilei de joi, intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata și agravata, cu un prejudiciu de circa 2.000.000 de euro. Astfel, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice…

- Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, este intr-o permanenta campanie de imagine, pentru simplul fapt ca vrea cu orice preț sa ajunga primar. Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a inceput o campanie agresiva de promovare a propriei…

- Simona Valentina Butacu, fosta jurnalista si consiliera a Gabrielei Firea, a fost declarata de Agentia Nationala de Integritate in stare de incompatibilitate, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al ANI transmis miercuri AGERPRES, Simona Butacu s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada…

- Odata cu semnarea contractelor pentru constructia loturilor 2 si 3 ale tronsonului Buzau – Focsani, avem noua dintr-un total de 13 loturi ale Autostrazii Ploiesti-Pascani care sunt finantabile prin Planul National de Rezilienta si Redresare, a declarat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

- Compania Metrorex va avea in cateva zile un nou Consiliu de Administratie, desemnat pe baza Ordonantei de Urgenta privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care va selecta un nou manager, a anunțat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, intr-o conferinta…

- Potrivit surselor Gandul, decizia lui Consiliului de Administrație al companiei a fost luata acum doua ore. Mihaița Ursu – inginer geodez și specialist in vanzari de țigla metalica – a mai ocupat, de altfel, funcția de director al companiei in perioada iunie 2020 – iunie 2021. Consiliul de Administratie…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a semnat miercuri doua contracte de finantare de aproximativ 264 milioane de lei care vor imbunatati capacitatea operationala a porturilor Braila si Galati. ‘Dam startul modernizarii Porturilor Braila si Galati! Am semnat astazi (miercuri,…