- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu afirma, intr-un bilant postat pe Facebook, ca a fost saptamana proiectelor finantate prin PNRR, prezentand situatia contractelor pe sectiuni ale autostrazilor Unirii si Moldovei si pentur mai multe tronsoane de cale ferata. ”A fost saptamana proiectelor finantate…

- ”Al doilea Lot (Trifesti – Gheraesti) al Autostrazii Bacau-Pascani (sectiune din A7) are castigator desemnat! Cu o lungime de 19 km, contractul are o valoare de 1,27 miliarde de lei (fara TVA)”, spune ministrul pe Facebook. El precizeaza ca Lotul 2 a fost adjudecat de acelasi constructor roman care…

- UMB Spedition a caștigat contractul pentru construcția unui nou lot al A7 (Autostrada Moldovei), finanțat prin PNRR! Pentru cei 30,3 km ai lotului 1 al sectorului de autostrada Bacau-Pascani (Saucești-Trifești), constructorul roman are la dispoziție 30 de luni și 1,63 de miliarde de lei (fara TVA).…

- ”Am aprobat astazi, in sedinta de Guvern, indicatorii tehnico-economici pentru doua dintre sectiunile A8 (Autostrada Unirii), finantate prin PNRR”, anunta, luni, ministrul Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, pentru Sectiunea Targu Mures-Miercurea Nirajului (22 km)- care va tranzita judetul Mures-…

- „Sunt proiecte unde lucrurile merg bine, si proiecte unde lucrurile merg rau. Sunt companii care treneaza la maxim lucrarile si cred ca nu vor primi niciun fel de penalitati si lucrurile vor merge inainte. In general lucrurile au inceput sa mearga. De cand am fost investit in Parlament m-am ferit sa…