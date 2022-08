Stiri pe aceeasi tema

- „Continuam seria parteneriatelor cu autoritatile locale! CNAIR a semnat, astazi, protocoale de colaborare cu reprezentantii Consiliului Judetean Prahova pentru constructia a 3 pasaje rutiere pe DN1 la Sinaia si Azuga. Aceste pasaje, asteptate atat de oamenii din zona, cat si de cei care tranziteaza…

- „Am verificat astazi lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi. Sunt multumit de modul in care evolueaza lucrarile! Constructorul roman a ajuns aproape la 50%, in conditiile in care a inceput lucrarile in luna ianuarie! Daca va mentine ritmul de lucru, sunt sanse mari ca Pasajul de la…

- „Grindeanu anuleaza inca o licitatie pe A3 – 26km de autostrada intre Suplacu de Barcau si Chiribis. Este al doilea tronson blocat de Sorin Grindeanu pe autostrada A3, dupa ce in primavara reziliase si lotul vecin Chiribis – Biharia si pe care nu a fost in stare sa il reliciteze nici pana azi. La aproape…

- A fost emis Ordinul de Incepere pentru constructia sectiunii Zimbor-Poarta Salajului (Autostrada Transilvania)! De saptamana viitoare (25 iulie), constructorul roman poate incepe lucrarile pe cei 12,24 km ai acestei sectiuni”, scrie Grindeanu pe Facebook. Ministrul Transporturilor arata ca aceasta constructie…

- „Contractul pentru Lotul 1 al Autostrazii Ploiesti-Buzau urmeaza sa fie, in curand, semnat! Castigatorul initial al licitatiei pentru Lotul 1 a fost din nou validat. CNSC a respins astazi contestatia depusa de un alt participant si a decis ca Asocierea romano-italiana poate semna contractul pentru constructia…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, joi, ca a fost desemnat castigatorul pentru proiectarea si executia sectiunii trei din Autostrada Sibiu-Pitesti. Potrivit oficialului, sectiunea Cornetu-Tigveni are o lungime de 37,4 km.