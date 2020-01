Grigore Horoi, presedinte Agricola International Bacau: Vom fi un jucator activ in piata, vom cumpara una-doua firme, altfel vom fi cumparati

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a votat duminica cu speranța ca vor urma cinci ani mai buni pentru Romania. Totodata el a transmis un mesaj pentru viitorul președinte.„Sa fie activ, sa fie implicat, sa incerce sa ințeleaga problemele societații și sa aiba niște prioritați. Romania sa conteze, sa…

- Candidata PSD la functia de presedinte al Romaniei, Viorica Dancila, a fost duminica in judetul Vrancea, iar prima oprire a fost la targul din Dumbraveni, unde,insotita de presedinte CJ Vrancea Martian Oprisan, a cumparat rosii, s-a fotografiat cu comerciantii si le-a promis fermierilor ca PSD nu…

- Piața de fuziuni și achiziții s-a situat la un nivel semnificativ in al treilea trimestru al acestui an, cand s-au anunțat 29 de tranzacții, cu una mai mult fața de perioada similara din 2018, arata o analiza Deloitte. Notabila, in aceasta perioada, este activitatea intensa a fondurilor de investiții…

- Locuitorii din județul Timiș sunt sfatuiți de catre inspectorii OPC sa aiba mare grija de unde cumpara jucariile pentru copii. Asta in condițiile in care unele dintre acestea s-ar putea dovedi un adevarat pericol pentru micuți. Sorin Susanu, șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor…

- Investigatorii au descoperit o problema similara pe asa-numitul bulevard al florilor Bloembollen din Lisse, un oras din sudul Amsterdamului, unde doar 2% din bulbii cumparati de pe marginea drumului principal au inflorit, arata Agerpres. "Milioane de turisti si excursionisti sunt inselati",…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat luni, la Galati, ca in acest moment Romania are nevoie de un presedinte activ, de un presedinte prezent, de un presedinte implicat, care sa puna in dezbaterea societatii teme care conteaza cu adevarat, potrivit Agerpres.Prezidentiabilul…

- Demersul consilierului local, președinte PNL Sighetu Marmației , av Onița Ivașcu Daniela a prins contur : producatorii din cartierul Cuza Voda au o mica piața cu 5 tarabe! Daca pana saptamana trecuta producatorii din cartierul sighetean Cuza Voda iși comercializau intr-un mod rudimentar produsele…

- Piața de electro-IT&C din România se afla pe un trend ascendent, datorat în mare parte comerțului electronic, potrivit unei analize realizate de KeysFin. În 2018, existau 5.168 de comercianți de produse electro-IT&C în România, majoritatea fiind IMM-uri. Care sunt…