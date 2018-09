Grigoras Betiu, admis in vederea numirii in functia vacanta de director la Institutul National de Expertize Criminalistice

Stiri pe aceeasi tema

- Grigoras Betiu urmeaza sa fie numit in functia de director al Institutului National de Expertize Criminalistice, informeaza Ministerul Justitiei, scrie Agerpres.Potrivit anuntului publicat pe pagina de internet a MJ, in urma interviului sustinut in data de 27 august, Grigoras Betiu a fost…

- Grigoras Betiu urmeaza sa fie numit in functia de director al Institutului National de Expertize Criminalistice, informeaza Ministerul Justitiei. Potrivit anuntului publicat pe pagina de...

- Potrivit anuntului publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, in urma interviului sustinut in data de 27 august, Grigoras Betiu a fost admis in vederea numirii in functia vacanta de director la Institutul National de Expertize Criminalistice. Conform prevederilor legale, numirea…

- Grigoras Betiu urmeaza sa fie numit in functia de director al Institutului National de Expertize Criminalistice, informeaza Ministerul Justitiei. Potrivit anuntului publicat pe pagina de internet a MJ, in urma interviului sustinut in data de 27 august, Grigoras Betiu a fost admis in vederea…

- Ministerul Justitiei incepe, luni, o noua selectie pentru propunerea de numire in functia vacanta de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. „Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 6 august – 6 septembrie, la sediul sau din Bucuresti, strada Apolodor, numarul 17, sectorul 5, selectia…

- Ministerul Justitiei incepe, luni, o noua selectie pentru propunerea de numire in functia vacanta de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit MJ, noua procedura se va desfasura in perioada 6 august - 6 septembrie. "Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada…

- Ministerul Justitiei (MJ) organizeaza, in perioada 19 iulie - 25 august, selectia in vederea numirii pe postul vacant de director la Institutul National de Expertize Criminalistice (INEC). Potrivit unui anunt postat pe site-ul MJ, directorul si directorul adjunct ai INEC sunt numiti si eliberati din…

- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, inceperea selectiei pentru propunerea in functia vacanta de procuror-sef al DNA, care se va desfasura pana pe 30 iulie. "Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 9 - 30 iulie 2018, la sediul sau din Bucuresti, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii…