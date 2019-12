Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, suspendat astazi din funcție și delegat in cadrul Procuraturii Generale (PG) de catre procurorul general, Alexandr Stoianoglo, dar și efectuarea unui control asupra activitații Procuraturii Anticorupție (PA) de catre noul șef al PA, a acționat in judecata…

- Deputatul fractiunii PAS Sergiu Litvinenco sustine ca decizia noului procuror general Alexandr Stoianoglo de a-l delega pe seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, la Procuratura Generala, este ilegala, transmite IPN.

- Procurorul șef al Procuraturii Anticorupție de la Chișinau, Viorel Morari, a fost suspendat luni din funcție, printr-o dispoziție a procurorului general. El spune ca a atacat în instanța decizia și nu exclude ca aceasta sa aiba legatura cu reluarea urmaririi penale în cazul finanțarii externe…

- Cotroale la Procuratura Anticoruptie (PA) si la Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS)Potrivit unui comunicat de presa al Procuraturii, prin Dispozițiile Procurorului General Alexandr Stoianoglo a fost dispusa efectuarea unui control complex

- Alexandr Stoianoglo este noul procuror general al Republicii Moldova, numit in funcție prin decret prezidenția vineri, 29 noiembrie. Candidatura lui Stoianoglo i-a fost propusa șefului statului de Consiliul Superior al Procurorilor.

- Vladislav Gribincea, unul dintre cei patru candidați care au acces in urmatoarea etapa pentru funcția de procuror general, este in prezent presedinte al Centrului de Resurse Juridice din Moldova din anul 2010 și activeaza in sectorul non-guvernamental din anul 2002.

- Viorel Teliceanu, prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, ramane delegat in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, pe o functie de executie. Delegarea este valabila pentru sase luni. Pana la noi modificari, Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta va fi condus…