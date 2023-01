Zeci de mineri care lucreaza la Cariera Jilț au protestat, luni dimineața, refuzand sa intre in cariera. Oamenii s-au adunat in fața sediului și discuta cu reprezentanții din conducere care incearca sa ii convinga sa iși reia munca. „In tanchetele care fac transportul acum avem voie sa ne urcam sau nu? Care sunt conforme”, se aud vocile muncitorilor. Minerii din schimburile I și III s-au adunat in curtea unitații miniere și refuza sa urce in tanchete. Ei reclama condițiile de munca. Minerii sunt hotarați sa plece pe jos pana la Targu Jiu, la sediul companiei, daca cerințele pe care le au nu o…