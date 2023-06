Greva profesorilor continua: Aproape 20.000 de angajați din Educație vor lua parte la un nou marș in Capitala Greva profesorilor continua: Aproape 20.000 de angajați din Educație vor lua parte la un nou marș in Capitala Liderii sindicali anunța faptul ca 20.000 de persoane vor lua parte la marșul din centrul Bucureștiului. Profesorii se aduna pentru a patra oara in fața Guvernului și merg la Palatul Cotroceni. Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie Spiru […]