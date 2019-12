Grevă pe insulele din Marea Egee împotriva deschiderii de noi centre pentru migranţi Municipalitatile de pe Lesbos, Samos si Chios, cele trei insule elene din Marea Egee cele mai afectate de criza migrantilor, au fost in greva miercuri pentru a protesta fata de proiectul de deschidere de noi centre care vor putea gazdui pana la 5.000 de migranti fiecare, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat comun, cele trei municipalitati declara ca refuza orice 'structura suplimentara pe Lesbos, Chios si Samos', si cer 'supravegherea eficienta a frontierelor maritime si retragerea imediata si masiva' a miilor de solicitanti de azil gazduiti pe insule grecesti, a transmis… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

