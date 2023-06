Stiri pe aceeasi tema

- Personalul Tribunalului București și al Curții de Apel București intra de miercuri in greva, in semn de protest fata de proiectul reformei pensiilor de serviciu, care va modifica statutul magistratilor. Peste 200 de judecatori ai Curtii de Apel Bucuresti (CAB) au decis incetarea activitatii tuturor…

- Este a opta zi de greva in invațamant, iar Guvernul a inaintat o noua propunere sindicaliștilor: salarii mai mari cu 1.000 de lei pe luna pentru profesori și cu 400 de lei mai mari pentru personalul nedidactic . Impozitate, sumele nete ar fi de 640 de...

- GREVA profesorilor din Romania: Sindicatele au decis sa nu semneze niciun acord cu Guvernul. Protestele continua GREVA profesorilor din Romania: Sindicatele au decis sa nu semneze niciun acord cu Guvernul. Protestele continua Sindicatele din educație au decis sa nu semneze niciun acord, fie el și unul…

- In cazul politistului Adrian Buzica, din cadrul Politiei Municipiului Mangalia, ANI a anuntat ca acesta s ar fi aflat in incompatibilitate.Judecatorii Curtii de Apel Constanta vor deschide luni, 29 mai 2023, procesul in care politistul Adrian Buzica, din Mangalia, a solicitat anularea raportului de…

- Curtea Constituționala (CC) examineaza, pentru a treia zi consecutiv, sesizarea Guvernului Republicii Moldova privind verificarea constituționalitații Partidului Politic „Șor”. Avocatul Partidului „Șor”, Aureliu Colenco, a prezentat punctul de vedere al formațiunii privind sesizarea Guvernului de a…

- Magistrații Curții Constituționale de la Chișinau au respins sesizarea partidului Șor privind anularea hotararii Parlamentului prin care liderul acestuia, Ilan Șor, a ramas fara mandatul de parlamentar, menționand ca aceasta este inadmisibila.

- Surse din Coaliția de guvernare au declarat pentru Libertatea ca interzicerea cumulului pensiei cu indemnizația de ministru prin ordonanța de urgența ar putea fi neconstituționala. Liderii PNL și PSD au decis ca aceasta interdicție sa apara printr-un proiect de lege, nu prin OUG.„Restrangerea unor drepturi…

- Puterea a reusit in cateva ore sa inverseze vectorii tensiunii sociale introducand pe agenda publica un subiect cu potential emotional mai ridicat, verificat in prealabil. Scurta recapitulare. Miercuri, 29 martie, Senatul a adoptat in calitate de prima camera sesizata o asa-zisa reforma a pensiilor…