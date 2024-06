Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat un semnal de alarma. Avansul Inteligentei Artificiale (AI) va creste dependenta bancilor de marile companii americane de tehnologie, ceea ce va crea noi riscuri pentru industria bancara, sustin directorii bancilor europene intervievati de Reuters . Interesul in utilizarea Inteligentei Artificiale…

- Avansul Inteligentei Artificiale (AI) va creste dependenta bancilor de marile companii americane de tehnologie, ceea ce va crea noi riscuri pentru industria bancara, sustin directorii bancilor europene intervievati de Reuters, potrivit Agerpres.

- Lipsa forței de munca ii obliga pe cei din industria construcțiilor sa se gandeasca la noi alternative. Printre acestea se numara și inlocuirea muncitorilor cu roboți. In acest fel, s-ar putea acoperi lipsa a peste 200.000 de muncitori. Inginerii nu vor ieși din ecuație: vor primi salarii de pana la…

- Ochelarii Lumen, invenția tanarului antreprenor roman Cornel Amariei, inlocuiesc cainii ghizi, prea scumpi și prea puțini. Ochelarii folosesc tehnologia vehiculelor autonome. Cornel Amariei la Tech Talks FOTO UPT Cornel Amariei, tanarul roman care a creat ochelarii care ajuta nevazatorii sa se deplaseze,…

- O casa confortabila și convenabila este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem avea in viața noastra. Indiferent daca locuim singuri sau cu familia, este esențial ca locuința noastra sa fie un refugiu de confort și funcționalitate. Cu ajutorul acestor sfaturi simple, veți putea transforma…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș gazduiește zilele acestea cea de-a doua ediție a Conferinței naționale cu participare internaționala „Tehnologia & iHealth in medicina secolului XXI", care se va desfașura in perioada 18-19 aprilie, evenimentul…

- Este crucial sa incurajam tinerii sa iși exploreze interesele și sa iși descopere potențialul intr-un mod activ și implicat. In acest sens, școala de vara reprezinta un mediu ideal pentru a stimula curiozitatea și pentru a incuraja explorarea in domenii noi și diverse. Intr-un cadru mai puțin formal…

- Tehnologia din ultimii ani a evoluat extrem de mult, iar unul dintre cei mai importanți pași care s-au facut in aceasta direcție este folosirea inteligenței artificiale. Este posibil ca in viitor camerele de pe drumurile publice sa fie dotate cu AI. Camerele cu AI, noua tehnologie in materie de amenzi…