Și universitațile se alatura grevei naționale ce urmeaza a fi declanșate in școli și licee din 22 mai. „Incepe sesiunea in 2 saptamani. Este foarte posibil sa avem examene anulate sau amanate. Ne cerem scuze studenților și parinților", a anunțat președintele Alma Mater, Anton Hadar. „Alma Mater va participa la aceasta greva generala la fel […]