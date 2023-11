Stiri pe aceeasi tema

- De luni dimineața, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava și Agenția pentru Plați și Inspecție Sociala Suceava sunt in greva generala.Instituțiile aflate in cladirea comuna de pe strada Tudor Vladimirescu din Suceava nu mai lucreaza cu publicul, iar salariații spun ca ...

- Zeci de angajati ai Casei Judetene de Pensii, Inspectoratului Teritorial de Munca, Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca si Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala se afla in greva generala, de astazi, nemultumiti de inechitatile salariale si conditiile de munca. La Inspectoratul…

- Salariații Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca și ai Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Suceava au intrat, de astazi, in greva generala. Din aceasta dimineața, angajații protesteaza in fața cladirii in care se afla cele doua instituții, ei solicitand eliminarea inechitaților…

- Angajații instituțiilor subordonate Ministerului Muncii, respectiv Casa Județeana de Pensii, Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca (AJOFM) și Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS), vor intra de luni dimineața, de la ora 8.00, intr-o greva generala pe perioada nedeterminata.…

- Angajații mai multor instituții din județul Gorj au intrat in aceasta dimineața in greva de avertisment. Sunt in greva pana la ora 10.00 funcționarii din Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, Inspectoratul Teritorial de Munca și Casa Județeana de Pensii. Protestatarii cer majorari de salarii…

- Angajații mai multor instituții din subordinea Ministerului Muncii intra in greva de avertisment. Pentru doua ore, ghișeele Caselor de Pensii, AJOFM-urilor și ITM-urilor vor fi inchise. Aceștia susțin ca nemulțumirile sunt acumulate in zeci de ani. Așadar, cer eliminarea inechitaților din sistem, deci…

- Salariații de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava, care au declanșat proteste de avertisment de saptamana trecuta, au anunțat ca, pe baza voinței exprimate in urma referendumului sindical, s-a decis ca miercuri, 22 noiembrie, sa aiba loc o greva de avertisment, ...