Grevă de avertisment a lucrătorilor feroviari din Austria. Luni, traficul trenurilor la nivel național va fi paralizat Angajații cailor ferate din Austria vor declanșa luni, 27 noiembrie, o greva care va bloca traficul feroviar din intreaga țara, dupa ce negocierile de ultim moment privind marirea salariilor au eșuat, informeaza agenția Reuters , preluata de news.ro . Principalul sindicat al lucratorilor feroviari solicitase o creștere salariala de 400 de euro pentru cei 50.000 de angajați din sector. Dupa ce de-a cincea runda de negocieri a eșuat duminica, sindicatul a anunțat declanșarea unei „greve de avertisment”, care va dura pe tot parcursul zilei de luni și va afecta, de asemenea, traficul feroviar transfrontalier,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situata intre opt tari, intre care Italia, Germania, Elvetia, Ungaria si Republica Ceha, Austria este un nod important pentru calatoriile feroviare europene. Principalul sindicat al lucratorilor feroviari a cerut o crestere a salariilor cu 400 de euro pentru cei 50.000 de angajati din sector. Dupa ce…

- Potrivit reprezentantilor WizzAir, zborurile din Chisinau catre Paris Beauvais, Bruxelles Charleroi, Basel-Mulhouse si Torino vor fi suspendate incepand cu 1 decembrie 2022, iar pasagerii pot rezerva aceste zboruri de la baza din Iasi, unde exista deja aceste destinatii. Alte zboruri Wizz Air vor fi…

- Rezoluția adoptata marți, 18 octombrie, prevede ca, pana la sfarșitul anului 2022, Consiliul Europei trebuie sa adopte decizia Parlamentului European privind admiterea Romaniei in spațiul Schengen.Plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg, a votat rezoluția pentru soluționarea aderarii Romaniei…

- Uniunea Europeana vrea sa renunțe la schimbarea orei, care are loc de doua ori pe an, insa deocamdata nu s-a luat o decizie in acest sens. Romania va trece la ora de iarna in ultimul weekend din luna octombrie. Mai exact, in noaptea de sambata spre duminica, 30 octombrie, ora 4:00 va deveni ora 3:00,…

- Directorul executiv al Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, spune ca ar trebui sa se faca pregatiri pentru iarna 2023-2024, estimand ca va fi mai grea din punctul de vedere al prețurilor la gaze fața de sezonul rece care va incepe in curand, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres…

- Polonia a declarat miercuri ca a detectat o scurgere la unul dintre oleoductele Drujba care aduc petrol din Rusia in Europa și a spus ca aceasta a fost probabil cauzata de un accident, scrie Reuters . Evenimentul ar putea sa alimenteze ingrijorarile cu privire la securitatea aprovizionarii cu energie…

- Descoperirea scurgerii, pe care operatorul polonez PERN a raportat-o marți seara, vine in condițiile in care Europa se confrunta cu o criza energetica severa, ca urmare a invadarii Ucrainei de catre Moscova, care a intrerupt livrarile de gaze intr-un impas continuu, relateaza Reuters . De asemenea,…

- O mare parte din Europa se confrunta cu o criza de aprovizionare pe timp de iarna, iar printre cele mai expuse state se numara Germania, Ungaria și Austria. Printre națiunile mai puțin afectate se numara Franța, Suedia și Marea Britanie, care nu s-au bazat in mod tradițional pe Rusia, precum și Italia.…