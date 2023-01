Stiri pe aceeasi tema

- Gol spectaculos cu calcaiul, in Cupa Franței! Wesley Said a fost autorul unui gol de senzație in meciul Brest – Lens, din optimile de finala ale competiției transmise in exclusivitate in AntenaPLAY. Atacantul lui Lens a pus in scena o execuție fenomenala, care a luat prin surprindere pe toata lumea.…

- Darwin Nunez a fost aparat de Alan Shearer, cel mai bun marcator din istoria Premier League. Atacantul lui Liverpool a fost transferat de la Benfica, vara trecuta, pentru 75 de milioane de euro. Deși mutarea a produs mult entuziasm pentru fanii „cormoranilor”, Nunez a avut evoluții oscilante. Darwin…

- Pep Guardiola a oferit o reacție incredibila dupa retragerea lui Gareth Bale, la varsta de 33 de ani. Managerul lui Manchester City a avut un discurs superb la adresa fostului atacant și a declarat mai in gluma, mai in serios, ca acum galezul se va putea axa pe cariera de jucator de golf. Gareth Bale…

- Cristiano Ronaldo a facut o gafa de proportii la conferinta de prezentare la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani a semnat un contract valabil pana in 2025 cu gruparea din Arabia Saudita si va incasa 200 de milioane de euro pe an la noua sa echipa. Ronaldo este nerabdator sa revina pe teren […]…

- Au aparut vesti despre cand va debuta Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani este pregatit sa isi faca aparitia pe teren intr-un derby important din Arabia Saudita. CR7 a semnat un contract urias cu Al-Nassr, valabil pana in 2025, si a devenit cel mai bine platit sportiv. Va…

- Cum și-a luat Neymar ramas bun de la legenda Braziliei, Pele, care a murit la 82 de ani. Caștigatorul a trei Cupe Mondiale suferea de cancer de colon și era internat de mai mult timp in spital. Atacantul lui PSG a avut o reacție emoționanta pe contul sau de Instagram. I-a mulțumit legendei Selecao pentru…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…

- George Tucudean anunta ca Denis Dragus poate ajunge la o echipa de Top 5 campionate din Europa. El ar fi foarte apreciat in Belgia, la Standard! Tucudean a evoluat si el pentru belgieni si anunta ca jucatorul de 23 de ani cotat la doua milioane de euro poate prinde transferul vietii. Dragus e in mare…