Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir a vorbit despre milionarii din Romania care ar putea sa investeasca in fotbal. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvaluit ca sunt vreo 50 de oameni de afaceri care au peste 200 de milioane de euro in conturi. Cine sunt aceștia. ”Sunt cei mai tari, dar nu se baga la fotbal”…

- Este oficial! Liga Profesionista de Fotbal a refuzat sa amane partida FCSB – Dinamo și a transmis ca partida va fi gazduita de stadionul Arcul de Triumf. Mihai Stoica a facut scandal dupa ce oficialii CSA Steaua au refuzat sa inchirieze arena din Ghencea, solicitand o polița de asigurare pentru situația…

- Elveția și Romania sunt primele doua echipe din grupa de calificare la Campionatul European de Fotbal din anul 2024 și se vor infrunta in aceasta seara de la ora 21.45 la Lucerna. Partida din deplasarea din Kosovo a fost transmisa de Antena 1, dar acum s-a schimbat postul de televiziune. Cine transmite…

- Elveția – Romania se va disputa astazi, 19.06.2023, de la ora 21.45, in grupa I din preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Edi Iordanescu are probleme inaintea acestui duel, dupa ce s-au accidentat trei fundași laterali, iar oamenii din FRF nu au reușit sa-l aduca in lot pe Andrei…

- Cine il va detrona pe Gigi Becali in fotbal. Dumitru Dragomir a spus cine este aceasta persoana, care ar avea și averea necesara pentru a face asta. De partea cealalta, latifundiarul din Pipera anunța investiții masive la echipa. Cine i-ar putea face probleme lui Gigi Becali și FCSB-ului in campionatul…

- Dumitru Dragomir ataca tot mai puternic domeniul construcțiilor din București. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a cumparat un teren de la fiica cea mare a lui Gigi Becali și investește 30 de milioane de euro intr-un proiect despre care spune ca va fi „spectaculos”. Dumitru Dragomir vrea sa…

- Mirel Radoi lanseaza un atac dur la adresa oficialilor din Federația Romana de Fotbal, iar „ținta” principala este directorul tehnic al forului condus de Razvan Burleanu. Fostul selecționer a dezvaluit ca a vrut sa plece de pe banca, in timpul unui meci de fotbal, din cauza lui Mihai Stoichița. Mirel…

- Gigi Becali nu vinde FCSB! Și nici nu a vrut vreodata sa faca acest pas! Dumitru Dragomir este convins ca omul de afaceri nu o sa renunțe la fotbal și a dezvaluit ca s-a dus la el cu o oferta de 25 de milioane de euro. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvaluit, […] The post Gestul…