Greu de crezut: Care este cea mai folosită parolă în rândul românilor în 2023 In 2023, „admin" a fost cea mai raspandita parola in randul romanilor, dupa cum arata cel de-al cincilea studiu anual NordPass. Pe langa cercetarea celor mai comune 200 de parole la nivel mondial și compararea acestora, in 35 de țari, anul acesta, studiul a analizat ce parole folosesc oamenii pentru diferite servicii și daca acestea variaza sau nu. Printre cele mai frecvent folosite 20 de parole din Romania, prezentate mai jos, se regasesc atat cele vechi și cunoscute deja, cat și unele noi. 1. admin 2. 123456 3. 123456789 4. password 5. 12345678 6.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studiu NordPass Studiul arata ca parolele folosite pentru serviciile de streaming sunt cele mai slabeIn 2023, „admin” a fost cea mai raspandita parola in randul romanilor, dupa cum arata cel de-al cincilea studiu anual NordPass. Pe langa cercetarea celor mai comune 200 de parole la nivel mondial și…

- Doctorul Catalina Margineanu, medic specialist obstetrica si ginecologie la Maternitatea Buftea, a declarat ca sunt fete de 12, 16, 17 ani care se prezinta la medic pentru a naste, iar de cele mai multe ori acestea fie nu stiu ca sunt insarcinate, fie isi ascund sarcina de familie, potrivit news.ro.”Avem…

- Se lanseaza campania "Ce faci azi?". Aceasta inițiativa iși propune sa creasca gradul de conștientizare cu privire la importanța efectuarii screeningului pentru cancerul de prostata și sa incurajeze barbații sa aiba o discuție deschisa cu medicul de familie cu privire la starea de sanatate a prostatei.Cancerul…

- Micutzu’ este unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din Romania. Se bucura de un succes formidabil și are o mulțime de fani. Puțini știu, insa, de unde a primit Cosmin Nedelcu porecla pentru care a devenit celebru. Vedeta a facut dezvaluiri interesante despre copilarie și perioada cand nu era faimos.…

- UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca se situeaza printre primele 1.000 cele mai bune instituții de invațamant din lume in domeniul Clinical & Health in clasamentul internațional Times Higher Education – World University Rankings by Subject 2024.

- Dispozitivele inteligente din acasa iți pot face viața mai ușoara prin automatizarea sarcinilor simple, cum ar fi stingerea luminilor sau incuierea ușii din fața. Cu toate acestea, ar trebui sa fiți conștienți și de potențialele riscuri ale utilizarii acestor dispozitive. Hackerii ar putea sa va acceseze…

- Universitatea din Bucuresti (UB) este prima universitate din Romania in ceea ce priveste rezultatele angajabilitatii absolventilor si reputatia in randul angajatorilor, conform primei editii dedicate Europei a clasamentului Quacquarelly Symonds (QS) World University Rankings 2024 -

- Asociația Naționala pentru Bauturi Racoritoare, care reunește cei mai mari producatori de bauturi racoritoare din Romania, reitereaza avertismentul ca introducerea unei noi taxe pentru bauturile racoritoare va avea un impact profund negativ atat asupra consumatorilor, prin scumpiri semnificative ale…