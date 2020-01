Stiri pe aceeasi tema

- Activista adolescenta pentru mediu Greta Thunberg a revenit vineri dimineata in fata Parlamentului Suediei din Stockholm pentru un nou protest saptamanal - prin care solicita politicienilor locali sa adopte urgent masuri de limitare a efectelor modificarilor climatice -, dupa un periplu de peste…

- Activista adolescenta pentru mediu Greta Thunberg a revenit vineri dimineata in fata Parlamentului Suediei din Stockholm pentru un nou protest saptamanal - prin care solicita politicienilor locali sa adopte urgent masuri de limitare a efectelor modificarilor climatice -, dupa un periplu de peste…

- Activista suedeza Greta Thunberg, desemnata Persoana Anului 2019 de revista Time, care a devenit celebra dupa ce i-a criticat pe liderii lumii pentru politicile de mediu - sau mai degraba pentru absenta lor - va deveni subiectul unui film documentar produs de platforma de streaming Hulu, a anuntat luni…

- Activista suedeza pentru mediul inconjurator Greta Thunberg a deplans faptul ca interesul mass-media pentru modul in care calatoreste este mai mare decat ceea ce ea a calificat drept "esecul" Conferintei asupra schimbarilor climatice (COP25) de la Madrid, relateaza EFE. "Surprinzator,…

- Greta Thunberg, 16 ani, a provocat un raspuns acid din partea cailor ferate germane Deutsche Bahn dupa ce a postat pe Twitter o imagine cu ea asezata pe podea intr-un tren și scriind ca a traversat Germania in trenuri aglomerate, scrie Daily Mail.Activista suedeza de mediu a calatorit intr-un tren aglomerat…

- Greta Thunberg, tanara activista suedeza care militeaza pentru lupta impotriva incalzirii globale, a fost desemnata miercuri personalitatea anului 2019, de editorii revistei Time. Greta Thunberg, o adolescenta de 16 ani din Suedia, a facut intr-un an și jumatate saltul uriaș de la eleva grevista ingrijorata…

- Activista suedeza Greta Thunberg, care a ajuns cu trenul la Madrid, locul de desfasurare al conferintei ONU privind combaterea schimbarii climatice si unde este asteptat sa se desfasoare un amplu mars in a doua parte a zilei de vineri, a scris pe Twitter ''este minunat ca sunt in Spania!'', potrivit…

- Activista ecologista suedeza Greta Thunberg, aflata in prezent in America de Nord, va reveni in Europa la bordul unui catamaran cu care va traversa Atlanticul pentru a participa la summitul asupra schimbarilor climatice, COP25, dupa ce acesta a fost mutat din Chile in Spania, relateaza miercuri dpa.…