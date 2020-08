Greta Thunberg se intoarce la școală după un an sabatic Dupa ce și-a luat un an sabatic în 2019 pentru a apara cauza climei din întreaga lume, tânara suedeza Greta Thunberg a anunțat luni sa se întoarca pe bancile școlii, relateaza AFP.

&"Anul meu sabatic s-a terminat și ma simt atât de bine sa ma întorc în sfârșit la școala!&", a scris tânara de 17 ani pe Twitter alaturi de o imagine cu ea cu rucsacul în spate, cu mâinile pe ghidonul bicicleteti și afișând un zâmbet.

Nu a specificat în ce unitate - sau în ce oraș - intenționeaza sa își continue educația.





Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

