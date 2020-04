Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta suedeza activista de mediu, Greta Thunberg, care a impulsionat miscarea ecologista 'FridaysForFuture', a dezvaluit marti ca a fost in autoizolare in ultimele saptamani ca masura de precautie in urma suspiciunilor ca ar putea fi infectata cu noul coronavirus, relateaza agentia EFE, citata…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a scris pe Instagram ca e aproape sigura ca ar avea coronavirus. A adaugat insa ca nu s-a testat.Greta, 17 ani, a declarat ca a-nceput sa se simta rau la intoarcerea dintr-o calatorie in Europa, in urma cu mai puțin de doua saptamani, printre simptome numarandu-se…

- Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg, care urma sa participe vineri si sambata la manifestatii pentru clima in Franta, organizate inaintea alegerilor municipale, nu va fi prezenta "din cauza unor probleme familiale", a anuntat ea marti pe Twitter, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Nu voi…

- Mai mult de 300 de nominalizari au fost facute la Nobelul pentru Pace, a anuntat miercuri Comitetul cu sediul in Norvegia, potrivit news.ro.In total, 317 candidaturi, dintre care 210 indivizi si 107 organizatii, potrivit Comitetului Nobel. Comitetul cu sediul la Oslo a afirmat ca este…

- Peste 300 de nominalizari au fost facute pentru Premiul Nobel pentru pace din 2020, a informat miercuri Comitetul Nobel cu sediul in Norvegia, relateaza DPA. Totalul de 317 candidati include 210 indivizi si 107 organizatii, informeaza Comitetul Nobel. Potrivit sursei citate, este al patrulea…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a intalnit-o pe Malala Yousafzai, laureata cu Premiul Nobel pentru Pace in 2014, in timpul unei vizite la Universitatea Oxford, scrie BBC potrivit news.ro.Greta Thunberg, 17 ani, a facut o vizita la Lady Margaret Hall unde s-a intalnit, marti, cu activista…

- Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg a anunțat ca și-a inregistrat numele sau și cel al mișcarii globale lansata de ea, #FridaysForFuture drept marci comerciale, pentru a opri interpretarile oamenilor și pentru a-și proteja demersul, transmite BBC, potrivit MEDIAFAX.In 2018, o greva…

- Tanara activista suedeza Greta Thunberg a declarat marti, in fata elitei economice si politice, intrunita la Davos, ca ''in practica, nu s-a facut nimic'' pentru clima, chiar si dupa mai multe luni de mobilizare masiva a tinerilor din intreaga lume, relateaza AFP, citata de Agerpres."Clima si mediul…