Greta Thunberg a protestat cu voce tare, catre podium, in timp ce parasea sala acestei mese rotunde, la care a luat cuvantul, intre altii, vicepresedintele companiei petroliere Shell, Mark Carney. “This is greenwashing!” Greta Thunberg and Jennifer Morgan interrupt and challenge Shell, BP and the big banks’ carbon offsetting panel. Carbon offsetting is a way for polluters to avoid real emissions cuts, avoid real climate action! — Greenpeace (@Greenpeace) Reuniunea viza, in parte, creditul de carbon al intreprinderilor – un procedeu care le permite sa-si compenseze emisiile poluante in schimbul…